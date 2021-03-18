Красногорск, Московская область, , 13:46 — REGNUM По состоянию на 18 марта обеспеченность семенным материалом зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье оставляет 99,3%. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, для полноценной посевной кампании в Подмосковье необходимо 21,3 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. На данный момент их запасы составляют 21,1 тыс. тонн.

При этом большую часть семян уже проверили инспекторы. Примерно пятая часть всех заготовленных для посевов семян приходится на элитные сорта.

«Подготовка к весенне-полевым работам идет по графику. Одно из основных условий успешного проведения сева — наличие в нужном количестве семян надлежащего качества», — заявил Воскресенский.

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