Нижний Новгород, , 13:40 — REGNUM Участник Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» Александр Буркацкий оканчивает магистратуру Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ по направлению «Прикладные математика и физика». Ещё в школе молодой человек решился на поступление и переезд в закрытый город Саров, чтобы в будущем трудиться на оборону страны. Помимо обучения в университете, Александр успевает заниматься спортом и активно выступает на конференциях и олимпиадах. В этом году он примет участие в финале олимпиады «Я — профессионал» в третий раз.

Александр, когда Вы задумались о работе на оборону страны и что повлияло на Ваше решение поступать в Саров?

В 8−9 классах я узнал, что в 40 километрах от моего посёлка располагается Российский федеральный ядерный центр, где занимаются важными для нашей страны делами: проектируют, изготавливают и испытывают новое вооружение. Здесь были созданы первые в СССР ядерные и термоядерные бомбы, самая мощная в мире термоядерная бомба АН602, мощность которой, зарегистрированная в ходе испытаний, составила свыше 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. В Сарове во времена СССР работали великие ученые: Сахаров, Харитон, Зельдович, Бабаев, Трутнев, Тамм и многие другие. Они создавали ядерный щит страны, способствовали его совершенствованию.

Меня поразили масштабы задач, выполняемых центром. В 10 классе я узнал о Саровском физико-техническом институте — филиале МИФИ и посетил день открытых дверей. Я увидел хорошо оснащенные лаборатории, удобные аудитории, все выглядело новым и современным, перед нами выступали деканы, профессора и руководитель института. После сдачи ЕГЭ я подал документы в СарФТИ НИЯУ МИФИ в первую очередь.

Как отнеслись родные и друзья к тому, что Вы будете учиться в закрытом городе?

Я родился и вырос в небольшом поселке на юге Нижегородской области, населением в 8−9 тысяч человек. Люди здесь знают и помнят Саров как закрытый город, где работают ученые, где высокий уровень жизни даже по сравнению с крупными городами России. Поэтому родные и близкие мне люди отнеслись к моему решению положительно.

Расскажите, какие у Вас впечатления от учёбы в СарФТИ НИЯУ МИФИ?

С каждым годом, начиная с первого курса, учиться в СарФТИ мне нравилось все больше и больше. На первых курсах было по 4−5 пар ежедневно, но и после них приходилось заниматься. До сих пор вспоминаю, как решал расчетные работы по аналитической геометрии и линейной алгебре, готовился к коллоквиумам и экзаменам по математическому анализу. Особенно мне понравился формат преподавания курса общей физики. Мы с одногруппниками в общежитии могли часами выполнять домашние задания, готовили по 4−5 задач к каждому семинару, чтобы обсудить решение с преподавателем. Преподаватель Петр Германович Кузнецов, кстати, известен в Сарове и за его пределами тем, что школьники, которых он готовит к всероссийским олимпиадам, зачастую их выигрывают.

Сейчас я учусь на втором курсе магистратуры — учеба для меня закончилась, занимаюсь написанием диплома. Тема моего диплома: «Физико-математическая модель образования искусственного радиационного пояса Земли».

Как Вы впервые решили поучаствовать в олимпиаде «Я — профессионал»? И как Вы оцениваете свои шансы на победу в этом году?

Олимпиада «Я — профессионал» — это не просто проверка знаний, но и знакомство с такими же студентами, как ты, возможность узнать будущих работодателей, посетить различные предприятия и институты в рамках образовательных форумов, лекции от ведущих ученых и даже из центра управления полетами поговорить с космонавтами, находящимися на МКС. Но это мое представление об олимпиаде сегодня. До первого участия всего этого я не знал. Друг предлагал принять участие еще в первом сезоне, но я отказался — не думал, что у меня есть шансы преуспеть. Во втором сезоне, в 2018—2019 учебном году, мы с одногруппником решили поучаствовать в направлении «Ядерные физика и технологии». Набрали хорошие баллы, одногруппник стал призером, я взял бронзовую медаль.

В этом году я прошел на заключительный этап олимпиады по одиннадцати направлениям. Ставку делаю на три из них: «Инженерно-физические, ядерные и нанотехнологии в медицине», «Лазерные, плазменные и радиационные технологии», «Ядерные физика и технологии». Надеюсь стать как минимум победителем.

Вам уже удавалось пройти практику, стажировку или поработать по специальности?

Со второго курса я работаю в студенческой лаборатории, а с третьего — прохожу практику во ВНИИЭФ. Все это дает опыт в написании и оформлении отчетов, работ, помогает выступать на конференциях и улучшает командную работу. Мне удалось получить новые знания о различных явлениях и о работе с современным оборудованием.

Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время? Посвящаете себя спорту или творческой деятельности?

На первых курсах бакалавриата я тратил практически всё свободное время на интересную работу в студенческой лаборатории. Затем я систематически посещал тренажерный зал, играл в теннис и был не против сыграть пару партий в шахматы. Сейчас иногда хожу в бассейн, занимаюсь плаванием — именно в такие спортивные секции я ходил в школе.

Чем обычно занимаются специалисты Вашего направления по окончании университета? Многие ли остаются в Сарове по окончании учёбы?

Примерно 80% выпускников СарФТИ устраиваются на работу в федеральный ядерный центр, а большинство выпускников моего направления идут на работу в научно-производственный центр физики высоких плотностей энергии, малая часть выбирает институт теоретической и математической физики (ИТМФ). Некоторые устраиваются в другие исследовательские подразделения и в конструкторские бюро ВНИИЭФ.

Какие у Вас планы на будущее? Не изменили своё решение работать во ВНИИЭФ?

В сентябре этого года я получил приглашение на собеседование в научно-исследовательское отделение инновационных и перспективных исследований ИТМФ. Сейчас я прохожу практику в этом отделении.

Свою жизнь я хочу посвятить работе на благо общества и Родины. Я считаю, что, работая в таком значимом для нашей страны и мира месте, я смогу полностью самореализоваться. По окончании института я планирую заниматься научной деятельностью именно в ИТМФ, а также поступить в аспирантуру, чтобы продолжить совершенствоваться и защитить кандидатскую диссертацию в будущем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий. Организаторами проекта выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Яндекс, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Все дипломанты олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.