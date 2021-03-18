Париж, , 13:40 — REGNUM Учреждения во Франции должны уделять больше внимания истории рабства своей стране, а не чтить символ «белого превосходства» — императора Наполеона Бонапарта, заявила профессор Марлин До в статье, вышедшей 18 марта в The New York Times.

По мнению До, которая преподает курс истории американской и африканской диаспоры в Университете Вирджинии, спустя год, в течение которого в США и по всей Европе низвергались, сносились и подвергались актам вандализма статуи «поработителей и колонизаторов», Франция решила двигаться в противоположном направлении: 2021 год был провозглашен многими музеями и учреждениями республики «Годом Наполеона».

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В честь «самого большого тирана Франции, символа белого превосходства» Бонапарта, который скончался почти 200 лет назад на острове Святой Елены в 5 мая 1821 года, запланированы десятки мероприятий. Самый крупный из них состоится весной этого года, когда Réunion des Musées Nationaux откроет свою выставку Napoléon в Париже.

«Мне, как чернокожей женщине гаитянского происхождения и исследователю французского колониализма, особенно неприятно видеть, что Франция планирует чествовать человека, вернувшего рабство французским Карибам, архитектора современного геноцида, чьи войска создали газовые камеры, чтобы убить моих предков», — указала До.

Исследователь напомнил, что в 1794 году, после Великой французской буржуазной революции, и после того, как огромное восстание рабов положило конец рабству на французском острове Сен-Доминго, который сегодня носит название Гаити, Франция объявила об отмене рабства по всей своей территории. Однако в 1802 году Наполеон отменил это решение, сделав Францию «единственной страной», которая когда-либо вернула рабский труд после его отмены. Последствия действий Наполеона продолжались еще долго после того, как он был окончательно отстранен от власти в 1815 году: рабство во Франции было отменено только в 1848 году.

«Французская общественность обычно наводит тень на плетень, закрывает глаза или не знает об этой истории. Это потому, что французская система образования, в которой я преподавала с 2002 по 2003 год, поощряет веру в то, что Франция является страной, не распознающей цвета кожи и имеющей «эмансипаторскую историю». Когда французские школы преподают колониальную историю, они обычно превозносят тот факт, что эта страна была первой из европейских мировых держав, отменивших рабство», — продолжила До.

«Обычно они не учитывают или замалчивают, как и почему рабство было восстановлено восемь лет спустя Наполеоном, который оправдал себя тем, что, если он не восстановит его, рано или поздно «скипетр Нового Света» «попадет в руки черных», — добавила она.

Хотя Наполеон также разрушил ту республику, которая по-прежнему в таком почете у граждан Франции, когда он стал императором в 1804 году, для французов все еще характерно прославлять его как героя. Хотя он и растоптал всю Европу в битве при Аустерлице, но также создал Банк Франции, современный правовой кодекс и систему образования, которая используется до сих пор.

«Знать Наполеона — значит понимать мир, в котором мы живем», — говорится на официальной целевой странице выставки.

Посыл, что разрушенные Наполеоном жизни чернокожих имеют меньшее значение, чем построенные им французские институты, стал причиной скандала: сотрудники из числа этнических меньшинств в Ла-Виллет — месте проведения выставки — пригрозили устроить забастовку в связи с чествованием человека, которого исследователи рабства по праву считают «непоправимым расистом, сексистом и деспотом». Эти действия дали свои плоды: До пригласили принять участие в создании короткого видео о том, как восставшие жители Гаити одержали верх над войсками Наполеона в Битве при Вертьере.

Однако, уверен исследователь, более подробного рассмотрения требует роль, которую французский народ сыграл в насильственном возвращении своей страны к рабству. Это произошло не только по прихоти одного ужасного диктатора. Французские законодатели и французская армия при широкой поддержке общественности поддержали действия Наполеона, продемонстрировав стойкую непоследовательность французского республиканизма.

«Год Наполеона» наступил в опасное время. Французские ученые, изучающие вопросы расы, гендера, этнической принадлежности и классов, подвергаются нападкам. Президент Эммануэль Макрон высмеял сферу постколониальных исследований, заявив, что они «способствовали этнизации социального дискурса» до такой степени, что республике грозит «раскол». Министр высшего образования, исследований и инноваций прямо призвал к проведению исследования, «чтобы можно было отличить правильные академические работы от активизма и мнения отдельных людей», и сказал, что ученые, изучающие критическую теорию рас и деколонизацию, наряду с сексуальной идентичностью и социальным классом, продвигают «лево-исламистскую» идеологию.

Это исследование представляется как простой разбор достоинств определенных школ мысли. На самом деле же это часть попытки заставить замолчать любого, кто осмеливается открыто говорить об истории расизма во Франции, считает До.

«Однако посвящение целого года памяти Наполеона демонстрирует, что подавление истории во имя любимой идеологии Франции, универсализма, уже является важной частью республики», — обратила внимание До.

Вместо того, чтобы призывать к проведению расследований против ученых, полных решимости пролить как можно больше света на роль, которую раса и расизм играют в жизни потомков рабства и колониализма, уверена она, возможно, лидерам Франции следует изучить, почему Наполеон, «расист, виновник геноцида и поджигатель войны», по-прежнему прославляется в стране, национальный девиз которой — «свобода, равенство, братство».

"Правда заключается в том, что разоблачение жестоких и бесчеловечных последствий борьбы Франции за возвращение рабства обнажает неприятный факт, что расизм и колониализм, существующие наряду с провозглашением всеобщих прав человека, не является чем-то анормальным», — добавил До.

«Это кажущееся противоречие на самом деле носит фундаментальный для французского республиканизма характер. Франции, вероятно, нужно посвятить как минимум столетие размышлениям над этим», — заключила она.