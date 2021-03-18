Москва, , 13:40 — REGNUM В России завершается создание системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, сообщил 18 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, новая цифровая система объединит данные обо всех автомобильных дорогах страны. Помимо технических параметров, там будут представлены данные о планах по проведению работ и расходах бюджета.

«Информация будет доступна для всех. Это позволит гражданам и общественным организациям контролировать работу дорожной отрасли, а с помощью обратной связи напрямую влиять на неё», — заявил Мишустин.

Для того чтобы реализовать задачу, рассматриваются поправки в ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», а также в КоАП с мерами ответственности за непредставление необходимой информации.

Глава правительства поручил профильным ведомствам после принятия законов в короткие сроки утвердить необходимые нормативные акты и проконтролировать наполнение базы данных.