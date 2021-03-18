Москва, 18 марта, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В России завершается создание системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, сообщил 18 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ремонт дороги

По его словам, новая цифровая система объединит данные обо всех автомобильных дорогах страны. Помимо технических параметров, там будут представлены данные о планах по проведению работ и расходах бюджета.

«Информация будет доступна для всех. Это позволит гражданам и общественным организациям контролировать работу дорожной отрасли, а с помощью обратной связи напрямую влиять на неё», — заявил Мишустин.

Для того чтобы реализовать задачу, рассматриваются поправки в ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», а также в КоАП с мерами ответственности за непредставление необходимой информации.

Глава правительства поручил профильным ведомствам после принятия законов в короткие сроки утвердить необходимые нормативные акты и проконтролировать наполнение базы данных.