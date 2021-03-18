Уфа, , 13:40 — REGNUM Квартиры с плесенью предоставили детям-сиротам в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что в 2018 году администрация Ишимбайского района выдала фирме разрешение на реконструкцию и ввод в эксплуатацию двухэтажного дома в г. Ишимбай (это здание было возведено еще в 1957 году). Позже в этом доме чиновники приобрели 16 квартир для детей-сирот. Общая сумма муниципальных контрактов тогда составила более 17 млн рублей.

«После вселения сирот в жилые помещения выяснилось, что они имеют недостатки и приобретены без экспертизы проектной документации и заключения Госстройнадзора. Так, в квартирах имеется плесень, конденсат, отслаивается штукатурка, в местах общего пользования не соблюдаются требования пожарной безопасности, не облагорожена прилегающая к дому территория», — сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим сотрудники прокуратуры потребовали через суд от муниципалитета и организации устранить нарушения. Сообщается, что ситуация находится на особом контроле надзорного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Куюргазинском районе Башкирии детям-сиротам купили квартиры с плесенью и не работающей системой вентиляции.