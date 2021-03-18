Москва, , 13:38 — REGNUM Общественное мнение в США находится под информационным прессом, когда население 24 часа в сутки семь дней в неделю обрабатывают антироссийской пропагандой и РФ обвиняют во всех смертных грехах. Об этом 18 марта, как передает корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По его словам, в конце 1980-х годов в советско-американских отношениях были сильны представления о том, что холодная война закончилась и теперь Россия — часть Запада.

«И все этому поверили. И Буш-старший говорил о том, что теперь новая архитектура безопасности от Ванкувера до Владивостока. Но с приходом Клинтона все было остановлено. Он считал, что раз РФ проиграла, то она будет делать все, что говорят США. И теперь мы докатились до такого состояния, когда говорят о Третьей мировой войне, — сказал он. — А санкции будут продолжаться, и продолжатся попытки добить Россию экономическим путем и поддержкой оппозиции. США постараются не допустить военно-политического союза России и Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лозанский объяснил, что в США и демократы, и республиканцы считают РФ врагом.