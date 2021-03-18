Буэнос-Айрес, , 13:37 — REGNUM Министр экономики Аргентины Мартин Гусман 18 марта начнёт официальный визит в США, где он встретится с членами Международного валютного фонда (МВФ), финансовыми группами и инвесторами. Об этом пишет Prensa Latina.

На встрече, которая планировалась в течение нескольких недель, министр также проведёт ряд контактов с членами Всемирного банка и международными инвесторами. В ходе переговоров с МВФ Гусман рассмотрит вопрос по договору о непогашенных платежах, заимствованных в 2018 году предыдущим правительством.

По данным агентства Télam, Гусман планирует продлить свое пребывание в Вашингтоне, чтобы встретиться с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, чтобы продвинуться в переговорах по новому соглашению о задолженности.

Самый молодой из чиновников кабинета президента Альберто Фернандес решил перенести визит на американскую землю, запланированный на 22 марта, и ожидается, что у него будет насыщенная программа встреч, в том числе диалоги с представителями центров экономических исследований этого города, до 26 марта.