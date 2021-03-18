Белгород, , 13:42 — REGNUM Диагональный нападающий Габриэле Нелли покинул состав волейбольного клуба «Белогорье». Контракт с игроком из Италии расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Габриэле Нелли, лучший бомбардир последнего Кубка мира, принял участие в 25 играх чемпионата России. За 81 сет итальянец набрал 232 очка, стал лучшим бомбардиром «Белогорье» в регулярном чемпионате и показал 44% эффективности в атаке.

«ВК «Белогорье» благодарит Габриэле за выступления в Белгороде и желает волейболисту успехов в дальнейшей карьере. В играх турнира за 11−14 места единственным диагональным «Белогорья» будет 21-летний Егор Сиденко», — уточнили в клубе.

«Белогорье» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата 11 раз подряд потерпело поражение, в итоге клуб занял последнюю строчку турнирной таблицы. В начале марта клуб расторг контракт с главным тренером Маркосом Миранда из Бразилии и доигровщиком Иваном Боровняком из Сербии.

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