Новосибирск, , 13:37 — REGNUM В новосибирских школах в весенний период будет уделяться особое внимание мерам санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактике сезонных инфекций. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Заместитель губернатора области Сергей Нелюбов подчеркнул, что все санитарные требования в образовательных организациях, в том числе проведения термометрии, соблюдения масочного режима там, где это необходимо, профилактика заражения коронавирусной инфекцией и сезонными инфекциями действуют, и должны быть соблюдены.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Новосибирской области выявлен 37 581 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2173 детей; 34 535 пациентов выздоровели.

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