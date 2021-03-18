Москва, , 13:37 — REGNUM Проект постановления правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 года «Об утверждении состава, порядка и сроков предоставления операторами подвижной радиотелефонной связи информации, необходимой для осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента — юридического лица или индивидуального предпринимателя» недостаточно проработан, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Левчук Сергей.

«Поскольку проект документа не обеспечивает юридических гарантий недопустимости утечки персональных данных граждан и сохранности коммерческой тайны.

Подобные меры должны быть дополнены комплексом сопутствующих юридических актов, призванных обеспечить правовой режим данной инициативы, включающий персонифицированную ответственность должностных лиц.

Кроме того, указанная инициатива вступает в противоречие с действующим законодательством, включая Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ», — высказал свою точкц зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, личные данные об абонентах, а также совершенных ими звонках и отправленных сообщениях, планирует получать от операторов сотовой связи Роскомнадзор. Соответствующий проект постановления правительства размещён на портале нормативных актов.

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