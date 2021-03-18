Грозный, , 13:36 — REGNUM В Чечне пойман на взятке полицейский. Его обвиняют в получении денежных средств от пассажира поезда. За то, чтоб не привлекать гражданина к ответственности за провоз наркотических средств, экс-полицейский требовал 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Бывший сотрудник МВД произвел досмотр багажа у нетрезвого пассажира и обнаружил в нем таблетки и два пакета с веществом, который он предположительно посчитал наркотическим средством.

«За непринятие мер по проверке причастности к незаконному употреблению, приобретению и хранению наркотических средств обвиняемый предложил пассажиру передать ему взятку в размере 100 тыс. рублей, на что последний согласился»,— говорится в сообщении МВД.

Однако незаконно обогатиться страж порядка не сумел, так как был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ при получении взятки. В настоящее время судьбу полицейского будет решать суд.