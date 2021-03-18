Москва, , 13:36 — REGNUM Бывшему сотруднику Следственного комитета РФ, который обвиняется в поджоге собственного отдела в Москве, могут изменить меру пресечения. Ходатайство о переводе содержащегося под стражей фигуранта дела под домашний арест в Басманный суд столицы направил СКР. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«У Митасова изменение меры в связи с выявлением у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», — приводит ТАСС пояснение представителя суда.

Ходатайство будет рассмотрено в ходе судебного заседания 19 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в следственном отделе СК России по Троицкому и Новомосковскому округам на территории поселка Газопровод в ночь на 19 мая 2017 года произошёл пожар. Огнём были уничтожены кабинеты второго этажа. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, поджигатели стремились уничтожить материалы уголовных дел, хранившихся в помещениях, чтобы избежать правосудия.

Двое задержанных исполнителей поджога заявили, что организатором преступления является следователь Митасов.