Москва, , 13:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту общежитий федеральных вузов. Об этом 18 марта сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить в 2021—2030 годах реализацию мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции общежитий федеральных государственных образовательных организаций высшего образования», — говорится в поручении.

В первую в первую очередь речь идёт об общежитиях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных в субъектах РФ, экономика и социальная сфера которых испытывают наибольшую потребность в кадрах с высшим образованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что нехватка общежитий — это общая проблема для высшего и профессионального образования почти во всех регионах РФ.

По его словам, эта проблема решается разными способами. Вузы либо предоставляют общежития, либо нанимают жилье, либо делают выплаты учащимся для найма жилья, некоторые вузы помогают студентам получить дополнительный заработок для оплаты жилья.