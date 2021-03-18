Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 13:35 — REGNUM В связи с потеплением паводковая обстановка вновь обострилась в Приангарье. Как сообщает 18 марта ГУ МЧС по Иркутской области, река Скипидарка вышла из берегов в городе Усолье-Сибирском, началось интенсивное таяние льда на реке.

«Для беспрепятственного пропуска воды по руслу сотрудники пожарно-спасательной части № 56 по охране города Усолья-Сибирского совместно с представителями ВСЖД и дорожной службы в течение дня освободили ото льда водопропускные трубы и пропилили вдоль реки траншею на участке от железнодорожного моста до федеральной трассы. Длина траншеи составила около 500 метров», — отметили спасатели.

По их словам, в настоящее время дороги в городе находятся в проезжем состоянии. Подтопленных домов и участков нет. В случае угрозы подтопления противопаводковые мероприятии будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, при наиболее неблагоприятном развитии паводковой обстановки в зонах возможного подтопления может оказаться около пяти тысяч домов в 97 населенных пунктах Приангарья.

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