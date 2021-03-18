Киев, , 13:41 — REGNUM Представители офиса президента Украины настаивали на участии депутата Верховной рады Александра Дубинского в публикации скандальных аудиозаписей, на которых якобы звучат голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и главы США Джо Байдена. Об этом заявил сам Дубинский 18 марта в своём видеообращении.

«Именно офис президента требовал от меня участия в создании следственной комиссии Верховной рады по теме «плёнок Порошенко-Байдена», и именно офис президента требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач (депутат Рады Андрей Деркач — ИА REGNUM) опубликовал соответствующие плёнки», — сказано в заявлении.

Дубинский добавил, что отказался участвовать в создании временной следственной комиссии парламента, назвав эту затею «афёрой».

Напомним, ранее парламентария исключили из партии «Слуга народа», после того как США ввели против него персональные санкции. Позже Дубинский заявил, что за его исключением стоит лично президент Украины Владимир Зеленский.

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