Владимир, , 13:35 — REGNUM Во Владимирской области 18 марта подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 42 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 204 пациента, в том числе 61 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 958 человек.