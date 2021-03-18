Бразилиа, , 13:34 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил президенту США Джо Байдену, чтобы американская сторона пожертвовала бразильцам часть имеющихся у нее сегодня вакцин против COVID-19.

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«Я знаю, что в Соединенных Штатах есть запасы вакцин, и они не собираются использовать их все. Возможно, эти дозы можно было бы пожертвовать Бразилии или более бедным странам, которые не могут себе их позволить», — заявил Лула журналистке CNN Кристиан Аманпур.

Так он прокомментировал возможность пожертвования десяти миллионов доз вакцин, разработанных англо-шведской компанией AstraZeneca, которые не могут быть использованы в США из-за отсутствия регистрации Агентством по регулированию производства лекарственных средств.