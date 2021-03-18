18 марта 2021 | Время чтения 2 мин

п. Савиский, , 13:33 — REGNUM Многие знают Антониево-Сийской монастырь на озере Михайловском в Архангельской области, который в 1520 году основал монах Антоний. Но мало кто знает, что семью годами ранее преподобный Антоний основал первый свой монастырь в другом месте — на реке Шелекса, в паре километров от нынешнего поселка Савиский.

Антониево-Сийский монастырь, основанный святым в 1520 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Преподобный основал свой монастырь на озере Михайловском, неподалеку от реки Сия. И это был второй основанный им монастырь Владимир Станулевич © ИА REGNUM Главный храм Антониево-Сийского монастыря – Троицкий собор Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Он построен в 1606 году на месте захоронения преподобного Антония Владимир Станулевич © ИА REGNUM

До этого момента святой служил Богу в пустыни святого Пахомия Кенского — сейчас территория Кенозерского национального парка. Вот как рассказывает уход из пустыни и основание монастыря на Шелексе «Житие Антония Сийского»:

«Взял он с собою двоих из братии… и устремился прямо на север по течению великой реки Онеги. И в скором времени пришли они на реку Шелексу и пробирались там через дебри непроходимые в поисках места Богоугодного.

Полюбилось им место у порога Темного… и, помолившись, срубили они там хижину и часовню… Поставил там Преподобный и церковь во имя святителя Николая, устроил и келии, и монастырь оградил. Присоединилось к ним еще четверо братиев, стало их семеро, и жили они на месте том семь лет.

Святой преподобный Антониий Сийский. Икона второй половины XVII века из Троицкой церкви села Ненокса Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Человеконенавистник же диавол возмутил жителей ближней к монастырю деревни Скроботово, и возроптали они на святого, и согнали преподобного Антония с братией с места того… Думали они, что великий старец поселился там, чтобы завладеть ими и угодьями их.

Святой же… не стал им противостоять, но вспомнил слова Спасителя: «Блаженны изгнанные правды ради, ибо тех есть Царство Небесное» . И так утвердил Преподобный в терпении братию свою… вышел с ними из обители и двинулся на север, пробираясь через дебри, непроходимые и болота с озерами…».

К месту бывшего монастыря через заснеженное поле ведет тропинка Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Первый свой монастырь монах Антоний основал в другом месте Владимир Станулевич © ИА REGNUM На реке Шелексе, у Темных порогов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Даже в сильные морозы река Шелекса здесь на замерзает Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Писатель С. В. Максимов в 1869 году в книге «Год на Севере» рассказал предание: «когда шелековские крестьяне из деревни Скроботовская посадили Антония Сийского на плот с иноками и оттолкнули его от берега, сей святой муж изрек: «Жить вам ни серо, ни бело; ни голо, ни богато». История деревни подтвердила пророчество.

На Шелексе, близ ее устья, существует святой источник Преподобного Антония Сийского. Антоний, по преданию, собственноручно срубил над источником храм во имя святителя Николая Мирликийского. К 1696 году церковь обветшала и была разобрана. На ее месте жители поставили часовню в честь преподобного Антония Сийского. Основание строения сохранялось вплоть до 1990-х годов. Часовня и купальня была восстановлена силами исправительной колонии № 29, заключенные изготовили сруб, а служащие колонии установили его. На Богоявление, 19 января 2012 года, произведен чин Великого освящения вод восстановленной купели.

На источниках у реки надкладезная часовня Владимир Станулевич © ИА REGNUM На стене укреплена молитва святому Антонию Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На месте Михайловского храма, собственноручно срубленного Антонием в 2012 году поставлена часовня с крестом в память преподобного Владимир Станулевич © ИА REGNUM На месте Михайловского храма, собственноручно срубленного Антонием в 2012 году поставлена часовня с крестом в память преподобного Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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