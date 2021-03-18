Ташкент, 18 марта 2021, 13:32 — REGNUM Фильм узбекистанского режиссера Ёлкина Туйчиева «Две тысячи песен Фариды» получил приз Всемирного фестиваля азиатского кино (AWFF) в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в информационной службе агентства «Узбеккино».
Картина получила приз аудитории The snow leopard award («Премия снежного барса»). В «Узбеккино» отметили, что международный кинофестиваль проводится для укрепления связей между голливудским и азиатским кинематографом.
Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан выдвинул фильм Ёлкина Туйчиева «Две тысячи песен Фариды» на премию «Оскар». Картина поборется за первенство в номинации «Лучший международный художественный фильм».
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