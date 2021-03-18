История вопроса

Массовые мероприятия, на которых проходит открытый показ фильмов. Чаще всего сопровождается приездом съемочных групп и повышенным вниманием со стороны специалистов, публики и СМИ. По итогам конкурса фильмов лучшие произведения получают премии.

Среди наиболее известных кинофестивалей можно назвать Каннский, Берлинский, Венецианский, Московский международный и пр.

Наиболее известными наградами в мире киноискусства являются Оскар и Золотой Глобус. В некоторых случаях награды присуждаются не лучшим, а худшим фильмам, например - «Золотая малина» (Golden Raspberry).

