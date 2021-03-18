Москва, , 13:32 — REGNUM Член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин жестко раскритиковал выступление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Посол России в США Анатолий Антонов отозван в Москву для консультаций.

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«Российская сторон всегда очень тщательно выбирает выражения, начиная с самого нейтрального — «наши партнеры», четко признавая место США в мировых политических комбинациях. Оскорбительные выражения президент США Джо Байдена просто недопустимы, особенно учитывая его историю — ведь он долгое время работал в конгрессе, в Комитете по международным делам. И он должен понимать, какие вещи и выражения допустимы, а какие неприемлемы совершенно. И это не только дипломатическая этика, а элементарное человеческое воспитание», — рассказал Александр Карелин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Нам всегда достается за то, что мы сильные. Как только мы свою силу не только чувствуем, но и начинаем очевидно ее демонстрировать, нас сразу упрекают во всем. К тому же выпад Джо Байдена совпал с тем, что семь лет назад мы поддержали всенародный референдум по возвращению Крыма в состав Российской Федерации. Кроме того, США неоднократно пытались и еще будут пытаться пересмотреть роль Советского союза во Второй мировой войне, для нас — в Великой Отечественной войне. Так что все подобные выпада — это проявление очевидной зависти к нашим достижениям, к труднообъяснимой способности русских людей к героизму, к тому, что Россия сегодня опять вернула себе право иметь свое мнение и руководствоваться своими интересами, своим миропониманием», — подчеркнул сенатор.