Токио, , 13:35 — REGNUM На мировом авторынке первые экземпляры нового седана Acura TLX Type S 2021 модельного года появятся в мае нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Под капотом новинки будет «трудиться» новый трёхлитровый мотор V6 с турбированным наддувом. Его производительность составит 355 «лошадей» (480 Нм). Мотор сочетается со спортивно настроенной девятискоростной автоматической трансмиссией и приводом 4×4 Super Handling.

Передняя подвеска автомобиля лежит на двойных поперечных рычагах. Задняя подвеска многорычажная, а амортизаторы адаптивные. Также новая модель получит 20-дюймовые колёсные диски с четырёхпоршневыми передними тормозами Brembo. «Обуют» авто в шины Pirelli P Zero Summer.

Отдельно стоит отметить, что для новой Acura TLX Type S предусмотрен эксклюзивный режим вождения Sport +. Он увеличивает мощность автомобиля.

Напомним, обособленное подразделение Acura принадлежит японской компании Honda. Подразделение специализируется на выпуске автомобилей премиум-класса. Стоит отметить, что Acura стал первым японским премиум-брендом, который стал серьёзным конкурентом американским и европейским автопроизводителям.

Читайте также: Появились подробности о новом Mercedes-Maybach S-Class