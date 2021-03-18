Лондон, 18 марта 2021, 13:31 — REGNUM Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) мог бы выглядеть по-другому, если бы не был «заморожен» в 2020 году. Об этом 18 марта сообщает портал Tennis.com.
Портал посчитал очки теннисистов и пришёл к выводу, что первой ракеткой мира всё равно был бы Новак Джокович, а за ним располагались бы российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Швейцарец Роджер Федерер не попал бы в топ-10 списка.
Полностью топ-10 рейтинга выглядел бы следующим образом:
- Новак Джокович (Сербия) — 5830 очков.
- Даниил Медведев (Россия) — 5495.
- Андрей Рублёв (Россия) — 3825.
- Доминик Тим (Австрия) — 3535.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 3300.
- Александр Зверев (Германия) — 3115.
- Стефанос Циципас (Греция) — 2795.
- Диего Шварцман (Аргентина) — 2210.
- Милош Раонич (Канада) — 1505.
- Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1500.
Напомним, рейтинг ATP был «заморожен» в 2020 году из-за пандемии коронавируса. У теннисистов перестали списывать очки за неучастие в турнирах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP, а Рублёв занимает в нём восьмую строчку.
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