Лондон, , 13:31 — REGNUM Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) мог бы выглядеть по-другому, если бы не был «заморожен» в 2020 году. Об этом 18 марта сообщает портал Tennis.com.

Портал посчитал очки теннисистов и пришёл к выводу, что первой ракеткой мира всё равно был бы Новак Джокович, а за ним располагались бы российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Швейцарец Роджер Федерер не попал бы в топ-10 списка.

Полностью топ-10 рейтинга выглядел бы следующим образом:

Новак Джокович (Сербия) — 5830 очков. Даниил Медведев (Россия) — 5495. Андрей Рублёв (Россия) — 3825. Доминик Тим (Австрия) — 3535. Рафаэль Надаль (Испания) — 3300. Александр Зверев (Германия) — 3115. Стефанос Циципас (Греция) — 2795. Диего Шварцман (Аргентина) — 2210. Милош Раонич (Канада) — 1505. Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1500.

Напомним, рейтинг ATP был «заморожен» в 2020 году из-за пандемии коронавируса. У теннисистов перестали списывать очки за неучастие в турнирах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP, а Рублёв занимает в нём восьмую строчку.

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