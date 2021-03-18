Минск, , 13:30 — REGNUM Возможно мирное решение проблемы белорусского кризиса «при международном посредничестве». С этой целью 18 марта экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала сограждан к «общенациональному голосованию», которое должно стать знаком для потенциальных зарубежных посредников.

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«Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры», — сообщила Тихановская в видеообращении к согражданам из-за границы.

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«Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов — мы делаем это вместе с уличным протестом», — сказала она, характеризуя новый план победы.

Тихановская уверена, что «общенациональное голосование» позволит создать ситуацию, при которой возможны «переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы». По её мнению, в окружении Александра Лукашенко есть такие люди, которым «переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже».

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