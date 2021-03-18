Москва, 18 марта, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Василий Молодяков. Декаденты: Люди в пейзаже эпохи. М.: Молодая гвардия, 2020

Василий Молодяков. Декаденты: Люди в пейзаже эпохи. М.: Молодая гвардия, 2020

Любое крупное явление культуры всегда несет в себе разнообразные, нередко прямо противоположные внутренние течения. Не стал исключением и модернизм рубежа XIX—XX вв.

В своей новой книге профессор Института японской культуры Университета Такусёку (Токио) Василий Молодяков анализирует феномен возникшего в рамках символизма декадентства. По мнению исследователя, если «символизм — литературное направление, школа со своей оригинальной эстетикой, поэтикой и стилистикой», то «декадентство — в большей степени — опыт бытового и литературного поведения с заметной примесью игры и эпатажа».

Молодяков представляет портреты трех знаменитых французских и трех русских писателей: Шарля Бодлера, Поля Верлена и Артюра Рембо; Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и Федора Сологуба. Также в сборник вошли статьи о британском и немецком классиках: Алджерноне Суинбёрне и Хансе Хайнце Эверсе.

Галерею дополняют самый последовательный, по мнению автора, отечественный декадент Александр Добролюбов и его тезка Емельянов-Коханский, сумевший через скандалы коммерциализировать литературную моду. Завершается издание статьей о единственном американском декаденте, журналисте, беллетристе и политтехнологе Джордже Сильвестре Виреке.

Следует оговориться, что в книге не всегда представлены полноценные биографии — Молодяков акцентирует внимание именно на «декадентском» периоде их творчества (а также, в случае с иностранными авторами, их восприятием и переводами в России). Ведь часть поэтов в дальнейшем вообще порвала с литературной деятельностью, как увлекшийся предпринимательством Рембо или ставший сектантом Добролюбов. Другие же просто преодолели увлечение модным поветрием как Суинбёрн, Брюсов и Бальмонт.

Хотя бывают ли бывшими декаденты? Тот же Суинбёрн или Бальмонт, отойдя в поэзии от таких характерных для декадентства тем, как индивидуализм, эротика или пессимизм, продолжали сохранять в быту многие черты культуры его повседневности, не без оснований рассчитывая на épater le bourgeois. Автору ставших классикой «Песен перед рассветом», например, нравилось шокировать добропорядочных британцев рассказами о своей интимной жизни. Подобные откровения сочетались у него (как и у Бальмонта) с тяжелыми формами алкоголизма.

Так что не только бывших разведчиков не бывает, но и бывших поэтов. Только если они декаденты.