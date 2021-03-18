Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Американская актриса Анджелина Джоли планирует предоставить в суде доказательства насилия со стороны её бывшего мужа, актёра Брэда Питта. Об этом 17 марта сообщило издание The Blast.

По данным издания, доказательства могут включать в себя показания их общих несовершеннолетних детей: Шайло, Нокса и Вивьен. Для этого Брэд и Анджелина должны дать разрешение суду на участие детей в их бракоразводном процессе.

Напомним, что пара начала встречаться в 2004 году после совместных съёмок в фильме «Мистер и миссис Смит». В 2016 году Анджелина подала на развод.

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