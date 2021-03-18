Иркутск, , 13:25 — REGNUM В соответствии с программой модернизации первичного медицинского звена, в Иркутской области до 2025 года запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти 200 объектов. Об этом 18 марта в своём послании региональному парламенту сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

По словам главы региона, запланированы замена и дооснащение медицинских организаций оборудованием на общую сумму более 2 млрд рублей, приобретение более трехсот единиц автомобильного транспорта.

Всего в 2021 год за счёт реализации двух программ («Развитие здравоохранения» и «Модернизация первичного звена») будет введено в эксплуатацию 60 ФАПов и 2 врачебные амбулатории, отремонтирован 41 объект здравоохранения.

На стадии завершения — строительство новых зданий медсанчасти ИАПО: детская поликлиника на 400 посещений в смену и женская консультация. В сентябре этот важный для второго Иркутска объект будет введен в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, направленной на обеспечение доступности медицинской помощи в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, Иркутская область потратит 1,3 млрд рублей, будет закуплено более 500 единиц оборудования.

Речь идёт о новых передвижных рентгеновских аппаратах, маммографах, аппаратах ИВЛ, эндоскопах, электрохирургических аппаратах и другой непроходимой техники.

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