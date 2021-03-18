Москва, , 13:24 — REGNUM Разработан механизм разрешения споров в онлайн-торговле, сообщил 18 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По словам премьер-министра, торговля через интернет быстро развивается, и люди приобретают онлайн всё необходимое. При этом у покупателя должны быть возможности предъявить претензии продавцу к качеству товара или услуги.

«Для этого правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей», — заявил Мишустин.

Он пояснил, что механизм создаёт правовую основу для урегулирования споров через специальный сервис на едином портале госуслуг, позволяющий покупателю предъявить претензии.

При этом в процессе урегулирования споров будут предложены альтернативные варианты, которые наиболее подойдут как покупателю, так и продавцу.