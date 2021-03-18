Сеул, , 13:28 — REGNUM Сеул и Вашингтон продолжат тесно сотрудничать в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Данное заявление было обнародовано 18 марта в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Мун Чжэ Ин отметил, что Вашингтон ценит двусторонний союз и визит высокопоставленных представителей США тому доказательство. Он также подчеркнул, что с распространением вакцины от COVID-19 ситуация в США стабилизируется и экономические показатели восстанавливаются.

Между тем, госсекретарь США и глава Пентагона передали южнокорейскому лидеру послание от президента США Джо Байдена, в котором подчеркивается важность альянса Сеула и Вашингтона.

Мун Чжэ Ин также выразил соболезнования в связи со стрельбой в спа-салонах в Атланте, повлекшей трагические последствия.

Читайте также: Семь человек погибли при стрельбе в спа-салонах в США

Отмечается, что в ходе 50-минутной встречи стороны также обсудили ситуацию вокруг КНДР, ситуацию в Мьянме, а также вопрос улучшения отношений между Сеулом и Токио.