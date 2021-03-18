Красногорск, Московская область, , 13:43 — REGNUM В пяти районах Подмосковья начали выдавать разрешения на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 18 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Оформить разрешение на полеты БПЛА, а также на выполнение других авиационных работ, например прыжки с парашютом, можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья. Воспользоваться услугой вправе как физические лица, индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Срок ее действия составляет 11 дней.

«В пилотном режиме услуга работает в пяти городских округах: Мытищи, Одинцовский, Серебряные Пруды, Реутов и Шаховская», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: К разведке паводковой обстановки в Ульяновске подключат беспилотники