Владикавказ, , 13:23 — REGNUM В Северной Осетии в течение прошедшей недели отравились угарным и бытовым газом восемь человек, в том числе двое детей. По всем фактам отравления полиция региона проводит проверку, сообщили 18 марта в пресс-службе МВД по РСО-Алания.

Случаи отравления людей были зафиксированы в городе Владикавказе, в Пригородном, Дигорском и Ирафском районах. Один из них закончился смертью пострадавшей. От отравления газом скончалась 78-летняя жительница дома по улице Леонова в городе Владикавказе.

В остальных случаях пострадавших удалось спасти. Предварительный анализ показал, что почти все случаи отравления происходили из-за неисправности газовых колонок и плит, а также неисправности дымоходов и утечек газа. После окончания проверок по всем фактам отравления людей будут приняты процессуальные решения.

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