Калуга, 18 марта, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в церемонии награждения победителей премии «Человек года — 2020». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, основная цель премии — популяризация личностей, внесших наибольший вклад в развитие социально-экономической и культурной сферы города Калуги. Претендовать на премию могут горожане, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли и имеют общественное признание деловых и личностных качеств.

Пресс-служба Городской думы Калуги Церемония награждения победителей премии «Человек года – 2020»

В финал премии вышли 36 соискателей в 12 номинациях. В ходе онлайн-голосования свои голоса за них отдали более 23 тысяч калужан. Победители были выбраны решением жюри конкурса.

Юрий Моисеев вручил награду победителю в сфере социальных медиа и СМИ Ольге Смыковой, журналисту газеты «Калужская неделя». В 2020 году Ольга стала лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда поддержки независимых и местных СМИ «Правда и справедливость» за серию публикаций о замене лифтов в многоквартирных домах, благодаря которым дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Ольга одна из первых в своих публикациях обратила внимание на проблему распространения снюса среди подростков и держала тему на контроле. В результате совместной работы СМИ и молодежного парламента области распространение снюса в регионе остановлено.

Пресс-служба Городской думы Калуги Юрий Моисеев вручил награду победителю в сфере социальных медиа и СМИ Ольге Смыковой, журналисту газеты «Калужская неделя»

Победу в номинации «Благотворительность и социальное партнерство» одержала член второго созыва Молодёжной палаты при Городской думе Калуги Людмила Бауэр, куратор проекта поддержки детей с диабетом «Школа сладкой жизни».

«От имени депутатов Городской думы и от себя лично поздравляю финалистов и победителей премии, благодарю всех, кто принимал участие в организации и проведении конкурса, — обратился к собравшимся Юрий Моисеев. — Все двенадцать номинаций премии касаются каждого из нас. Мне досталась очень ответственная и важная номинация — социальные медиа и СМИ. Прошедший год выдался непростым, из-за пандемии мы жили в состоянии неопределённости и тревоги. Эта нестандартная ситуация показала нам замечательные качества людей, настоящих героев, тех кто был на передовой борьбы с вирусом: медиков и волонтёров. С риском для жизни врачи спасали людей, волонтёры помогали всем нуждающимся. В нашей стране годом волонтёра был объявлен 2018 год, но фактически им стал 2020. В этот непростой период было важно с одной стороны информировать людей, с другой — не запугать, вселить надежду, и в то же время не расслабить. Именно в этой ситуации огромную роль сыграли средства массовой информации, честь и хвала тем из них, кто сумел выдержать эту грань».

Пресс-служба Городской думы Калуги Юрий Моисеев вручил награду победителю в сфере социальных медиа и СМИ Ольге Смыковой, журналисту газеты «Калужская неделя»

Глава городского самоуправления пожелал всем победителям и финалистам премии здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений в труде на благо Калуги.