Москва, , 13:21 — REGNUM В случае каких-либо претензий к «Новой газете» полк имени Кадырова может обратиться с иском в суд, а не обращаться к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, оно [обращение] не по адресу, конечно. Если речь идет о публикации, и, по мнению тех, кто записал это обращение, в публикации [существует] искаженная информация, клевета, которая порочит честь и достоинство людей, существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и нужно задействовать», — сказал Песков.

Он напомнил, что в юридической плоскости термин «информационная война» отсутствует — в отличие от понятия «клевета».

Песков также отметил, что существует судебный порядок опротестования опубликованной в прессе информации.