Москва, , 13:41 — REGNUM Обращение бойцов спецназа из Чечни к президенту России Владимиру Путину из-за публикаций в СМИ клеветнических, по их мнению, статей произведено не по адресу. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 18 марта журналистам.

«Безусловно, оно не по адресу, конечно», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что если авторы обращения считают информацию в статье искажённой, видят там клевету, порочащую честь и достоинство, то им следует задействовать юридические процедуры и инструменты.

Он отметил также, что в юридической практике нет понятия «информационная война», которое присутствует в обращении. Есть понятие клеветы, и нужно им оперировать. Также есть возможность опротестовать через суд публикацию в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились к Путину из-за статьи в «Новой газете» о внесудебных массовых казнях в Чечне. Правоохранительные и надзорные органы проверяли информацию в предыдущих статьях издания на эту же тему, но подтверждений не нашли.

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