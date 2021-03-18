Минск, , 13:23 — REGNUM Московский районный суд Минска приговорил студента Белорусского государственного университета Ивана Дацишина к четырём годам лишения свободы за участие в незаконных массовых протестных акциях. Об этом 18 марта сообщает белорусский правозащитный центр «Весна», который не зарегистрирован властями страны.

«В суде Московского района Минска вынесен приговор Ивану Дацишину. Его признали виновным по части 2 статьи 293 уголовного кодекса («Участие в массовых беспорядках» — ред.) и осудили на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что осужденный Дацишин признал свою вину в полном объеме, а также после задержания написал явку с повинной.

Кроме того, известно, что студент БГУ в ночь на 12 августа бросил камень в сторону автобуса с силовиками, задерживавшими участников незаконной акции протеста на проспекте Дзержинского в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии будут в той или иной мере продолжаться, а потому представителям силовых ведомств республики необходимо приготовиться к любым проявлениям деструктивной деятельности.