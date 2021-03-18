Кызыл, , 13:19 — REGNUM Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту пожара в Кызыле, который унёс жизни четырёх человек, в том числе двух малолетних детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, на место происшествия выезжала заместитель прокурора Тувы Ольга Монгуш.

Трагедия произошла на территории левобережных дач республиканской столицы в ночь на 18 марта. Возбуждены уголовные дела по двум статьям — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и халатность, повлёкшая гибель людей.

«И.о. прокурора г. Кызыла даны поручения обеспечить личный контрольза ходом расследования уголовных дел и незамедлительно организовать проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшая при пожаре хозяйка для обогрева дома оставляла на ночь включённую электрическую плиту. Вместе с ней погибли её дети 3 и 5 лет. Ранее их забирали социальные службы из-за того, что мать злоупотребляла спиртным. Но за три недели до трагедии дети были возвращены домой.

Читайте ранее в этом сюжете: Погибшая при пожаре в Кызыле женщина отапливала дом электроплитой