Минск, , 13:17 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале «общенационального онлайн-голосования» по вопросу о возможности переговоров с властями республики при международном посредничестве.

«Объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем только мирным путем через переговоры при международном посредничестве», — сказала Тихановская в своем видеообращении.

Она отметила, что голосование запускается «не вместо уличных протестов, а вместе с уличными протестами».

Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Тихановская участвовала в президентской кампании 2020 года и по официальным данным проиграла Александру Лукашенко, который бессменно правит Белоруссией с 1994 года.

Возмущённые объявлением победы Лукашенко граждане в десятках городов вышил на мирные акции протеста. Тихановская призвала манифестантов разойтись и уехала в Литву, откуда призвала продолжить сопротивление. Литовские власти объявили Тихановскую «президентом Белоруссии», а в Минске на неё завели уголовное дело.

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