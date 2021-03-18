Томск, , 13:17 — REGNUM Прошёл ровно год с того дня, когда в Томской области выявили первого носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в региональной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

18 марта 2020 года в Томской области был введён режим повышенной готовности, создан региональный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

Первого пациента госпитализировали в инфекционное отделение больницы №3 Томска. Для возвращающихся из-за границы томичей развернули обсерваторы. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировали несколько медучреждений региона.

Пиковый период заболеваемости пришёлся на октябрь — декабрь 2020 года. Количество коек для лечения ковид-пациентов достигло 2810. В настоящее время коечный фонд в регионе составляет 1234 койки, из них 458 свободны.

Для борьбы с коронавирусом в областные медорганизации направили свыше 3,6 млрд рублей. 887 млн рублей потратили на оборудование. На гостиницы и бесплатное питание для медиков из областного бюджета потратили 42,5 млн рублей. В 2020 году расходы облбюджета на закупку средств индивидуальной защиты составили 341 млн рублей, на приобретение лекарств — 195 млн рублей. Лабораторные исследования обошлись в 37,2 млн рублей.

По словам томского губернатора Сергея Жвачкина, говорить о полной победе над эпидемией пока рано, однако регион «уверенно возвращается к привычному образу жизни». При этом масочный режим продолжает действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в Томской области выявлено 30 982 носителя коронавируса, выздоровели 29 679 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявили ещё 47 носителей коронавируса