Джакарта, , 13:17 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, за сутки в Индонезии выявили 6570 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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В Индонезии выявили 1 443 853 носителей коронавируса, начиная с объявления о первом ковид-пациенте 2 марта 2020 года.

За сутки побороть коронавирус смогли 6285 человек. Общее число выздоровевших пациентов в Индонезии достигло 1 272 958 человек. Однако число пациентов, умерших от заражения COVID-19, также продолжает расти.

В период с 17 по 18 марта 2021 года от COVID-19 в Индонезии скончались 227 человек. Всего эпидемия унесла жизни 39 142 человек.

Согласно данным правительства, в настоящее время зарегистрировано 131 753 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, получивших вторую дозу вакцины против COVID-19 в Индонезии, достигло 1 876 140 человек.

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