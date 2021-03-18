Челябинск, , 13:14 — REGNUM В Челябинске прокуратура Центрального района обжаловала решение райсуда об изменении чиновнице регионального минздрава Арине Устюговой меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Мера пресечения была изменена 9 марта. Домашний арест женщине заменили на запрет определённых действий. При этом в прокуратуре считают, что основания для домашнего ареста не изменились, и требуют вернуть эту меру. Сейчас апелляция подана в облсуд.

Отметим, Устюгову обвиняют по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Ей грозит до 12 лет колонии.