Самара, , 13:18 — REGNUM 219 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 53 106 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа в области была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19. 59-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, 68-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной системы, 82-летний мужчина и 79-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе констатировали смерть 1007 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 49 585 человек, в том числе за минувшие сутки выздоровели 238 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 марта в регионе было выявлено 223 случая заражения коронавирусом.