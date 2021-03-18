Варшава, , 13:13 — REGNUM Прокуратура варшавского района Средместье обвинила активистку пенсионного возраста Катажину Августынек, известную по прозвищу «баба Кася», в нападении на сотрудника полиции во время акции протеста против ужесточения запрета на аборт. Обвинения переданы в суд. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Пенсионерка подозревается в посягательстве на физическую неприкосновенность сотрудника милиции «при исполнении служебных обязанностей» (статья 222 польского Уголовного кодекса).

Сотрудник полиции, который подал заявление в прокуратуру, указал, что подозреваемая 10 ноября 2020 года ударила его по голове флагштоком, на котором была символика движения «Женская забастовка», организующем акции протеста против запрета на проведение абортов. С тех пор в местной прокуратуре изучались все обстоятельства данного случая, в результате чего было выставлено обвинение.

В случае, если суд признает Катажину Августынек виновной, ей грозит штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.