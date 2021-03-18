Архангельское, , 13:42 — REGNUM В Подмосковье проводятся мероприятия по защите сельхозугодий и засеянных полей от подтопления. Об этом 18 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

В 2021 году высота снежного покрова на территории региона доходила до полуметра, что может негативно сказаться на посевных площадях. Для предотвращения негативного воздействия вод на сельхозугодья и засеянные поля на территории области проводится комплекс мероприятий по борьбе с подтоплением, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В условиях интенсивного снеготаяния возможно подтопление талыми водами сельскохозяйственных угодий и засмеянных озимыми культурами полей в поймах рек Москва-река, Ока и Яхрома. В целях предотвращения подтопления талыми водами пониженных участков рельефа местности проводятся необходимые мероприятия по недопущению затопления посевов на мелиоративных площадях», — заявил Воскресенский.

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