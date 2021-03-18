Москва, , 13:13 — REGNUM То, что происходит с экономикой Китая, это тотальная загадка. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 марта на пресс-конференции заявил экономический обозреватель Грег Вайнер.

«Когда речь идет о выводах Всемирного банка или МВФ об экономике Китая, то там всегда есть сноска: «Это наши подсчеты». А правительство КНР не предоставляет никому никакой объективной экономической информации. То, что происходит в Китае — какие там долги, внешние и внутренние, это тотальная загадка для человечества. Например, китайцы признали, что у них огромный коллапс с недвижимостью. У них больше 40 млн квартир стоят пустыми. Экономический кризис сильно ударил по Китаю. Внешний долг КНР — 36 трлн долларов. Это больше, чем внешний долг США. Огромное количество фирм убегает из Китая. Всё, что сделано в Китае, это заимствовано и украдено. Они не платят никому роялти», — сказал Вайнер.

По его словам, экономическая мощь Китая преувеличена, и КНР может обрушить мировой финансовый рынок.

«А что такое США? У них примерно тысяча военных баз в мире. В 38 государствах. В 179 государствах Пентагон присутствует. Это больше, чем ООН. Это тотальная военная монополия. Пентагон абсолютно феноменально финансирован. И ни одна мировая держава не в состоянии конкурировать с США», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Эдуард Лозанский заявил, что у бывшего президента США Дональда Трампа был шанс улучшить отношения с Россией, но истеблишмент не дал ему этого сделать.

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