Тбилиси, , 13:15 — REGNUM Президенту Грузии Саломе Зурабишвили 18 марта сделали прививку от COVID-19. Прямую трансляцию из Тбилисской инфекционной больницы вело «Общественное телевидение».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Главу государства там встречал глава медучреждения Тенгиз Церцвадзе.

«Если мы хотим избежать очень тяжелых экономических последствий, которые последуют за глобальной эпидемией, необходимо использовать эту возможность, чтобы защитить общество и страну и выйти из кризиса», — сказала Зурабишвили после того, как ей вкололи вакцину.

Напомним, в Грузию 13 марта привезли 43 200 доз вакцины, произведённой компанией AstraZeneca. Планировалось, что в первую очередь будут вакцинировать врачей, но пока на прививку записалось около 10% медиков, которые попали в план вакцинации.

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