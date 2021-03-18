Орел,
18 марта 2021, 13:11 — REGNUM Большая часть населения сегодняшней России живёт на последнем издыхании, а
государство сформировало касту чиновничества, не способную адекватно оценивать причины и последствия
сложившейся ситуации с
оплатой труда, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 марта, комментируя высказывания руководителя управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова.
Ранее местные СМИ сообщили, что Сотников
удивился отказу жителей региона работать за
зарплату в
15-18 тысяч рублей. «Люди отказываются почему-то», — сказал он.
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«Вопрос заработной платы — это наиболее болезненный вопрос современной российской действительности. Люди в провинции поставлены в обстоятельства, когда они вынуждены либо работать за условные «15 тысяч рублей», либо ехать на заработки в большие города. Нередки случаи, когда поверженные в депрессию люди не делают ни того, ни другого, а «просто» превращаются в люмпенов.
Порой социально-экономическое устройство позднего СССР называют неэффективным. Это так, если иметь в виду неготовность той системы выжимать из людей последние соки. Нынешняя система в этом преуспела: большая часть населения сегодняшней России живёт на последнем издыхании. Отсюда — катастрофические демографические показатели. Впрочем, не только они.
Современное российское государство преуспело ещё в одном: оно сформировало касту чиновничества, которое, как руководитель управления труда и занятости Орловской области, «не может» оценивать, является ли величина зарплаты в 15 тысяч рублей нормальной или не нормальной. Его собственный заявленный доход не так уж и велик, чуть более 80 тысяч рублей в месяц, но даже эта пятикратная разница делает его неспособным адекватно оценивать причины и последствия нынешнего подхода к оплате труда в нашей стране. Что же говорить о тех, чьи доходы превышают доходы рядовых граждан в десятки и сотни раз?« — отметил Михаил Демурин.