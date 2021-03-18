Москва, , 13:10 — REGNUM Российская пловчиха, обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова выступит на чемпионате России в Казани. Об этом 18 марта сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

«Ефимова возвращается из США и выступит на чемпионате России по плаванию в Казани», — цитирует Чепика ТАСС.

Он отметил, что Ефимова будет участвовать в отборе на Олимпийские игры в Токио.

Чемпионат России по плаванию пройдёт в Казани с 3 по 9 апреля.

Ефимова последние годы живёт и тренируется в США. Она является двукратной серебряной призёркой Олимпиалы-2016 в Рио-де-Жанейро, а также обладательницей бронзовой медали Олимпиалы-2012 в Лондоне.