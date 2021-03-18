Белгород, , 13:27 — REGNUM 90 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 18 марта — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 121 пациент, зарегистрированы три летальных исхода. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 3570 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждены 33 138 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 28 867 человек. Продолжают лечение в стационарах 909 пациентов, из них 10 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ, амбулаторно — 2836 человек, на самоизоляции находятся 10 203 жителя. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 526 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 в общей сложности поданы 103 337 заявок. Получили первый компонент вакцины 102 409 человек, завершил иммунизацию 66 771 доброволец.