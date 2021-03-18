Москва, , 13:10 — REGNUM Слова президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине квалифицируются как «очень плохие». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США», — сказал Песков.

По его словам, заявления Байдена означают, что американский лидер «однозначно не хочет налаживать отношения» с Россией.

Песков подчеркнул, что дальше Кремль будет исходить именно из этого.

Пресс-секретарь российского лидера пообещал проанализировать подход России в этом вопросе, в том числе в рамках консультаций с послом РФ в США.