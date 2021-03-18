Новосибирск, , 13:08 — REGNUM В Новосибирске продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Она организована на базе государственных медицинских организаций. Об этом сообщает мэрия города.

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«Препарат «Спутник V» вводят в прививочном кабинете поликлиник после осмотра медицинским сотрудником по предварительной записи. Прививку делают двукратно с интервалом в 21 день, — напомнили в городской администрации. — Побочные эффекты бывают преимущественно лёгкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней».

Уточняется, что чаще других могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).

Реже — тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.